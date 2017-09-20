Мемориальная доска памяти Елизаветы Глинки открыта в Донецке

20 сентября. ПРАВМИР. В Донецке открыта мемориальная доска памяти Елизаветы Глинки.

Мемориальная доска установлена на центральном входе детской клинической больницы. С первых дней войны Доктор Лиза оказывала помощь детям и людям Донецкой и Луганской областей, эвакуировав на лечение в Россию более 500 раненых и тяжелобольных детей.

«3,5 года фонд «Справедливая помощь» ведет работу в Донбассе. 3,5 года из больницы для оказания помощи эвакуируются дети – раненые, тяжелобольные. Также в Донбасс доставляются гуманитарные грузы. Девять месяцев ведется работа без Доктора Лизы. Елизавета Глинка, не задумываясь, приходила на помощь тем, кто в ней нуждался. Она не думала об усталости, об опасности. Она погибла, спасая детские жизни. Память о Елизавете Глинке останется в сердцах людей навсегда. Доктор Лиза спасла тысячи жизней», – сообщает Gorlovka.Today.

Собравшиеся почтили память Елизаветы Глинки минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Елизавата Глинка, широко известна как Доктор Лииза, с 2007 года возглавляла фонд «Справедливая помощь». Трагически погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года.