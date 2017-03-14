Мемориальный знак в память о расстрелянных священниках заложен в Петербурге

«12 марта, в 79-ю годовщину расстрела Гатчинских священнослужителей, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан освятил закладной камень в основании мемориального знака, посвященного замученным священнослужителям Гатчинской епархии», – сообщает пресс-служба епархии.
По освящении закладного камня архипастырь совершил литию по всем безвинно убиенным в годы гонений на церковь.
В конце февраля и начале марта 1938 года в Красногвардейске (так называлась Гатчина в те годы) и Красногвардейском районе была арестована, осуждена «тройкой» и расстреляна «подпольная контрреволюционная группа церковников» в количестве 14 человек, которую возглавлял благочинный протоиерей Севастиан Воскресенский. Их тела были вывезены в Левашовскую пустошь и захоронены в братских могилах.
Спустя 20 лет после мученической смерти, все жертвы сфабрикованного дела были реабилитированы.
Кроме отца Севастиана были расстреляны еще 13 человек.
Ниже приводится список расстрелянных:
- Корнилов Андрей Корнилович, священник Петропавловской церкви в Вырице.
- Калачев Александр Александрович, священник Павловского собора.
- Семенов Исихий Семенович, псаломщик Покровской церкви, иеромонах.
- Воскресенский Владимир Константинович, священник русско-эстонской церкви г. Гатчина
- Лебедев Петр Иванович, священник Карташевской церкви.
- Котов Андрей Савельевич, священник Рождественской церкви.
- Дымский Леонид Аристархович, священник Рождественской церкви.
- Григорьев Константин Аркадьевич, протоиерей Преображенской церкви на ст. Сиверская.
- Гриднев Иван Иванович, священник Дылицкой церкви.
- Пипирин Николай Николаевич, сторож дома отдыха на ст. Сиверская.
- Васильев Николай Михайлович, протоиерей церкви в п.Малая Ящера.
- Лебедев Василий Федорович, священник Казанской церкви г.Красное Село.
- Алексий Благовещенский, священник собора Апостола Павла г.Гатчина