Мемориальный знак в память о расстрелянных священниках заложен в Петербурге

14 марта. ПРАВМИР. В Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище освящен закладной камень в основании мемориального знака, посвященного замученным священнослужителям Гатчинской епархии.

«12 марта, в 79-ю годовщину расстрела Гатчинских священнослужителей, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан освятил закладной камень в основании мемориального знака, посвященного замученным священнослужителям Гатчинской епархии», – сообщает пресс-служба епархии.

По освящении закладного камня архипастырь совершил литию по всем безвинно убиенным в годы гонений на церковь.

В конце февраля и начале марта 1938 года в Красногвардейске (так называлась Гатчина в те годы) и Красногвардейском районе была арестована, осуждена «тройкой» и расстреляна «подпольная контрреволюционная группа церковников» в количестве 14 человек, которую возглавлял благочинный протоиерей Севастиан Воскресенский. Их тела были вывезены в Левашовскую пустошь и захоронены в братских могилах.

Спустя 20 лет после мученической смерти, все жертвы сфабрикованного дела были реабилитированы.

Кроме отца Севастиана были расстреляны еще 13 человек.

Ниже приводится список расстрелянных: