“Меня взяли в семью, где никто не был похож на меня”

Ангела Барра была усыновлена в раннем детстве и ничего не знала о своей прошлой жизни. Она выросла и посвятила свою жизнь борьбе за права приемных детей. «Правмир» публикует перевод ее статьи о том, к чему должен быть готов выросший приемный ребенок при знакомстве со своей биологической семьей.

Меня взяли в семью в то время, когда еще было принято тайное усыновление. Мне не рассказали мою правдивую историю, и я выросла, ничего не зная о своей биологической семье. Вся информация обо мне была скрыта, свидетельство о рождении спрятано, имя изменено – по сути мне как бы присвоили другую личность.

По мнению экспертов того времени, усыновленные дети должны были жить долго и счастливо. Но не все смогли. В настоящее время уже признано, что наши биологические связи неотъемлемы, и практика тайного усыновления сегодня считается бесчеловечной.

Люди, которые не были усыновлены, не понимают, что значит жить с этой тайной. Они часто судят несогласных с этой практикой с позиции человека, который знает свою биологическую семью и о своем происхождении.

Вот что говорят о себе взрослые, которые были усыновлены:

Меня взяли в такую семью, где никто не был похож на меня, они думали, не как я, пахли, не как я, и не знали, как меня любить

Ощущение, будто ты не принадлежишь ни к одному из миров

Представь, что никто вокруг не похож на тебя

Я – незаконнорожденный, и присвоение мне новой личности ничего не изменит

Когда я выросла, то сохранила идеалистические и далекие от реальности ожидания от моей биологической семьи. Я убедила себя, что знакомство с моими родственниками будет ответом на мои чувства, связанные с усыновлением. Я сохраняла чувства неприятия и одиночества и не была готова к сложному пути воссоединения.

И вот что я узнала, когда познакомилась с ними:

Мое отражение

Встреча с членами моей биологической семьи, которые напоминали меня внешне и по темпераменту («отражали» меня), наконец дала мне осознание себя. В этом отношении части пазла стали соединяться. Это успокоило меня и было важно для меня как человека.

Подготовка и поддержка

Я не была готова к эмоциональным скачкам, которые сопровождали знакомство с моей семьей. Мне всегда казалось, что я займу некое среднее положение в семье, и смогу всем угодить.

Я не могу перечислить все службы поддержки, поэтому рекомендую вам уточнить этот вопрос у других усыновленных, живущих рядом. Многие усыновленные читают социальные сети и их можно найти, используя хештег #adoptee. Имейте в иду, что, как и в любых других сообществах, вам встретятся разные взгляды и опыт. Связь с другими усыновленными изменила мою жизнь.

Близкие незнакомцы

По моему опыту, поначалу воссоединение напоминает пьянящий медовый месяц. Затем приходится столкнуться с реальностью. Хотя мы и связаны друг с другом, мы на самом деле не знакомы друг с другом и несем разные ценности, ожидания, убеждения и ожидания от знакомства.

Кроме того, не все члены семьи (приемной или биологической) будут приветствовать восстановление общения, поэтому я снова рекомендую искать поддержку там, где это возможно.

“И жили они долго и счастливо”?

В телевизионных передачах часто показывают счастливое воссоединение с семьей. В реальной жизни общение не останавливается в момент вашей встречи, и никто не гарантирует вам счастливую жизнь после него.

Не всегда мое общение с биологическими родственниками было удачным. Я знаю, что сделала много ошибок, с которыми теперь мне придется жить. Кроме того, я была наивна, ожидала слишком многого, и при этом у меня не было профессиональной поддержки. Наконец, я – зрелая женщина со своей собственной жизнью, системой убеждений и ценностей, отражающей мою приемную семью, и с особенностями, которые я унаследовала от своей биологической семьи.

Также источником противоречий стала моя активность, многие не понимают мое горе и потери, связанные с усыновлением. Некоторые считают, что я должна быть благодарна и не понимают, за что борются многие приемные дети.

Не все члены вашей семьи (как приемной, так и биологической) захотят проделать сложную работу и принять ваш опыт. Это было труднее всего принять и только усиливало мою печаль и ощущение бесправности.

Риск

Воссоединение со своей биологической семьей требует огромного запаса энергии и храбрости со стороны усыновленного и несет определенные риски для него. Например, риск отказа от биологической или даже от приёмной семьи.

Кроме того, могут открыться связанные с вашим усыновлением семейные секреты, к которым вы не были готовы. Некоторые примут вас в любящие объятия, другие же будут считать ваше существование угрозой и будут относиться к вам с презрением.

У каждого свой опыт, поэтому я могу давать только общие советы на основании того, что я знаю.

Вы имеете право знать, откуда вы. Двигайтесь к цели медленно, постарайтесь найти хотя бы одного человека, который понимает и поддерживает вас, ищите поддержку, поддерживайте связь с другими единомышленниками-усыновленными, будьте реалистами и, самое главное, сохраняйте здоровые границы и заботьтесь о себе. Я также рекомендую вам читать, говорить и узнавать как можно больше информации о воссоединении семей.

Несмотря на все трудности, которые описаны выше, я рада, что искала свою биологическую семью, и мне очень повезло, что у меня есть любящие и поддерживающие меня приемные родители, которые приняли мою потребность найти информацию о себе.

Я благодарна членам моей биологической семьи, которые любят меня и приветствовали меня с распростёртыми объятиями.

Источник: Huffpost