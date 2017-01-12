Мэр американского Полсборо спас девушку из горящего здания

12 января. ПРАВМИР. Мэр города Полсборо в американском штате Нью-Джерси спас девушку из горящего жилого дома до прибытия пожарных.

Гэри Стивенсон, в прошлом – пожарный с 12-летним стажем, возвращался домой с церемонии похорон пешком. Он заметил окутанный дымом жилой дом.

Стивенсон позвонил 911, вызвал спасателей и, не дожидаясь их прибытия, вошел в горящее здание, где обнаружил спящую девушку. Он разбудил ее и помог выбраться на улицу.

Прибывшие на место ЧП пожарные других жильцов в доме не обнаружили.

Население Полсборо составляет около 6 тысяч человек. Стивенсон заявил, что не считает себя героем. «Я обычный гражданин, занимающий пост мэра», – сказал он.