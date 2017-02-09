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Мэр Екатеринбурга сообщил о всплеске семейного насилия

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9 февраля. ПРАВМИР. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил о росте случаев семейного насилия после принятия закона о декриминализации.
Мэр Екатеринбурга сообщил о всплеске семейного насилия

«До внесения и вступления в силу этого закона, полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120-130 раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300-350 в сутки», – написал Ройзман в фейсбуке.

«То есть, декриминализацию по статьям 116 и 117 УК РФ ( побои и истязания) восприняли так: Было нельзя, а стало можно! Те, кто работает с этим «на земле», прогнозируют увеличение количества случаев и утяжеление последствий», – сообщил мэр Екатеринбурга.

Закон, предполагающий отмену уголовного наказания за семейные побои, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. С этого дня побои внутри семьи, совершенные впервые и не повлекшие кратковременное расстройство здоровья и утрату трудоспособности, перестали быть уголовным преступлением.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или от 60 до 120 часов обязательных работ. Уголовная ответственность наступает, если нарушение будет совершено повторно в течение года.

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