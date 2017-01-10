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Мэрил Стрип раскритиковала Трампа за насмешку над журналистом с инвалидностью

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10 января. ПРАВМИР. Актриса Мэрил Стрип выступила с критикой избранного президента США Дональда Трампа в ходе церемонии вручения премии «Золотой глобус», прошедшей в минувшее воскресенье.
Мэрил Стрип раскритиковала Трампа за насмешку над журналистом с инвалидностью

Мэрил Стрип получила в этом году «Золотой глобус» за заслуги в области кино. В ответной речи она коснулась выступления Дональд Трамп, когда тот пародировал репортера New York Times с инвалидностью. Она назвала выступление Трампа «актерской работой», которая «проникла в самое сердце».

«Не потому что она была хорошей. Ничего хорошего в ней не было. Но она сработала, она достигла поставленной цели. Она заставило аудиторию, на которую был расчет, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», – сказала Мэрил Стрип.

«Когда я увидела это, мое сердце разбилось, и я до сих пор не могу перестать думать об этом, что это произошло не в кино, а в жизни. Когда инстинктивную склонность унижать и оскорблять демонстрирует человек, облеченный властью. Потому что тем самым он как бы дает остальным разрешение поступать также. Неуважение порождает неуважение. Жестокость приводит к ответной жестокости», – сказала актриса.

Трамп в ответ назвал Мэрил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда и сказал, что не удивлен ее выступлению, поскольку она поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. По мнению политика, он попал под атаку «либеральных людей кинематографа». В защиту Мэрил Стрип выступила американская актриса и певица Барбра Стрейзанд.

В 2015 году в одной из своих речей Трамп заявил, что тысячи людей из кварталов с арабским населением радовались в 2001 году крушению башен Всемирного торгового центра.

Журналист, страдающий артрогрипозом (заболевание скелетно-мышечной системы), Серж Ковалевски писал на эту тему в 2001 году. После выступления Трампа Ковалевски сказал, что не помнит, чтобы кто-либо говорил о тысячах или даже сотнях людей, праздновавших нападения.

«Ну, я не знаю, что я сказал. Я не помню», – сказал на это Трамп, изобразив пародию на больного журналиста. Позже политик написал в своем аккаунте в «Твиттере», что вообще не знает, как выглядит журналист и просто изображал человека, пытавшегося взять назад слова, произнесенные много лет назад.

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