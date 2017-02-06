Метиловый спирт предложили разбавлять денатуратом

6 февраля. Росалкогольрегулирование предлагает добавлять денатурат в метиловый спирт.

Денатурат взывает мгновенный рвотный рефлекс, таким образом, употребление метилового спирта человеком будет невозможным, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислава Спирина.

Если предложение будет одобрено, денатурат будет добавляться в спирт на стадии производства.

У данного решения могут быть и противники. Чтобы внести изменения в регламент производства метилового спирта, необходимо поменять ГОСТ, а это может быть чревато потерей зарубежных покупателей.

Метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу неотличимы друг от друга, что может стать причиной трагедии, поскольку метанол – сильнодействующий яд.

Массовое отравление метиловым спиртом в Иркутске произошло в конце декабря 2016 года. В результате пострадали 123 человека, 76 из которых скончались.