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Межрелигиозный совет России: Свобода творчества должна быть ограничена уважением к правам людей

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24 октября. ПРАВМИР. Межрелигиозный совет России, очередное заседание которого состоялось 24 октября 2017 года в Москве, выступил с заявлением о культуре, свободе творчества и нравственной ответственности.
Межрелигиозный совет России: Свобода творчества должна быть ограничена уважением к правам людей
Фото: сайт Межрелигиозного совета России

Традиционные религии России всегда свидетельствовали о высокой ценности человеческой личности, ее прав и свобод, в том числе свободы творчества, которые рассматриваются нами как соответствующие богоданному достоинству человека.

Свобода творчества и самовыражения, как и любая другая свобода, не является абсолютной, ее реализация должна ограничиваться требованиями общественной морали и уважения прав других людей, мировоззренческих групп и религиозных сообществ.

С сожалением приходится констатировать, что свобода творчества нередко используется для оправдания насмешек над святыней, пропаганды безнравственности, оскорбления религиозных и национальных ценностей. Хотя государство не может действовать в сфере культуры и искусства методом принуждения, оно призвано поддерживать прежде всего те художественные начинания, которые способствуют укреплению общественного единства и межрелигиозного согласия. Подлинная культура содержит в себе нравственную идею, которая побуждает человеческие души к поиску добра и истины, порождает в человеке любовь к ближним и дальним.

Создание произведений искусства, заведомо направленных на унижение человеческого достоинства посредством искажения фактов, диффамации ключевых фигур национальной истории, не может иметь какого-либо оправдания. Призываем всех деятелей культуры и искусства быть ответственными за свою деятельность и принимать во внимание то влияние, которое художественные произведения оказывают на человеческие души и духовное состояние общества в целом. Ведь свобода, лишенная морального измерения, может быть использована не во благо, а во зло, она может приводить к саморазрушению человека, деградации общества, не говоря уже о страданиях самого художника.

Важной задачей, стоящей сегодня перед нами, является свидетельство о непреходящем значении нравственных ценностей как для отдельных личностей, так и для всего общества. Мы видим деятелей искусства своими соработниками на ниве просвещения человека в духе идеалов любви и милосердия и остаемся открыты для диалога с представителями творческого сообщества.

Решительно осуждая любые противоправные действия, агрессию и экстремизм, мы призываем всех членов нашего общества к взвешенности оценок, к сохранению готовности разрешать возникающие разногласия путем доброжелательного диалога. Будущее нашей страны зависит от способности каждого из нас проявлять уважение к религиозно-культурным традициям, исторической памяти и человеческому достоинству друг друга.

Источник: Патриархия.ru

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