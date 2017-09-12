МГУ вошел в ТОП-15 мировых вузов по успешности выпускников

12 сентября. ПРАВМИР. В новый рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds по трудоустройству выпускников вузов вошли 11 российских университетов.

МГУ имени Ломоносова стал лидером среди отечественных вузов и вошел в топ-15 среди мировых вузов по показателю «Успешность выпускников». По совокупности критериев он попал в группу 111–120.

Также в рейтинге по трудоустройству выпускников оказались СПбГУ, НИУ «Высшая школа экономики», МИФИ и МГТУ имени Баумана.

В общий рейтинг, куда входят вузы по совокупности критериев, попали 11 учебных заведений, что на четыре больше, чем в прошлом году.

Помимо перечисленных в списке – МГИМО, МФТИ, НИТУ МИСиС, Российский экономический университет имени Плеханова, Новосибирский и Томский госуниверситеты.

Мировыми лидерами рейтинга традиционно стали Стэнфордский университет, Калифорнийский университет и Гарвардский университет.