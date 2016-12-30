МИД РФ опроверг закрытие англо-американской школы в Москве

30 декабря. ПРАВМИР. В МИД назвали недостоверной появившуюся в американских СМИ информацию о намерении российской стороны закрыть англо-американскую школу в Москве.

«Американские официальные лица “анонимно пробрифинговали ” свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее на CNN появилась информация о том, что российские власти в ответ на введенные Вашингтоном санкции приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов и бизнесменов из США, Великобритании и Канады. По сведениям СМИ, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.