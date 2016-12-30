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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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МИД РФ опроверг закрытие англо-американской школы в Москве

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30 декабря. ПРАВМИР. В МИД назвали недостоверной появившуюся в американских СМИ информацию о намерении российской стороны закрыть англо-американскую школу в Москве.
МИД РФ опроверг закрытие англо-американской школы в Москве
Фото: aas.ru

«Американские официальные лица “анонимно пробрифинговали ” свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее на CNN появилась информация о том, что российские власти в ответ на введенные Вашингтоном санкции приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов и бизнесменов из США, Великобритании и Канады. По сведениям СМИ, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Накануне президент США Барак Обама подписал санкции против России за «вмешательство в процесс выборов».  В частности, в санкционный список внесли фамилии шести физических лиц. Кроме того, под санкции попали ФСБ, ГРУ и три юридических лица. Также США объявили о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Кроме того, госдеп заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство». Вероятнее всего, речь идет о дипломатических «дачах» в Мэриленде и Нью-Йорке, которые используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал санкции «антироссийской агонией» администрации Барака Обамы.

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