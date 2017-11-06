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Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью

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6 ноября. ПРАВМИР. Писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов принял соборование в московском храме Живоначальной Троицы.
Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью

Сообщением об этом поделился на своей странице в Facebook настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков.

«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством»,  –  написал отец Андрей.

Настоятель храма отметил также, что он размещает эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Задорнова.

Ранее Михаил Задорнов неоднократно давал интервью и публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере.

В 2016 году Михаил Задорнов сообщил, что болен раком головного мозга. Ему провели биопсию головного мозга, после этого он проходил курс лечения в одной из прибалтийских клиник.

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