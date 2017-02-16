16 февраля. ПРАВМИР. Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился за свои слова о том, что предки депутатов петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».

«Увидев неожиданно бурную реакцию и даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, которая развернулась вокруг темы передачи Исаакиевского Собора, хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и, тем более, кого-либо обижать по национальному признаку», – написал Милонов в Facebook.

«К сожалению, это попытались использовать. Как я уже заявлял в эфире радио Комсомольская правда и Говорит Москва, конечно не имел ввиду ничего подобного. В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу и, если кого-то мои слова задевают в национальном контексте – приношу мои извинения», – добавил депутат.

Свое заявление Милонов сделал после крестного хода вокруг Исаакиевского собора. О депутатах Резнике и Вишневском он сказал в связи с тем, что они являются одними из самых активных политиков, публично протестующих против передачи собора Церкви.

Борис Вишневский, в свою очередь, написал, что извинения не принимает. «И потому, что это не извинения вовсе, и потому, что оскорблял он двух конкретных людей, а «извиняется» куда-то в пространство — мол, не хотел, не имел в виду, и вообще, его слова, мол, «использовали», – написал Вишневский.

Ранее в аналогичную ситуацию попал другой депутат Госдумы Петр Толстой. Комментируя историю вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, Толстой сказал: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Это вызвало широкий общественный резонанс, после чего Толстой в ходе общения с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой заявил, что «никакой национальности не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги». «Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять», – добавил Толстой.