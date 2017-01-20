Московская школа для детей из многодетных малообеспеченных семей – на грани закрытия

20 января. ПРАВМИР. Димитриевская общеобразовательная школа для детей из многодетных малообеспеченных семей оказалась на грани закрытия.

Школа является одним из проектов службы помощи «Милосердие». Недавно образовательное учреждение лишилось финансовой поддержки крупного благотворителя, в результате образовался крупный дефицит бюджета.

83% учеников школы – дети из многодетных малообеспеченных семей. У учащихся школы есть возможность здесь же получать музыкальное образование, заниматься в спортивных кружках. Расходы на дополнительное образование школа старается брать на себя. Кроме обязательных общеобразовательных предметов, в Димитриевской школе детям преподаются Основы православной культуры.

Димитриевская школа имеет государственную лицензию, аккредитацию и получает государственное финансирование, которое покрывает примерно 40% расходов. Остальные 60% почти полностью покрывались благотворительным фондом, в этом году помощь фонда прекратилась.

«Служба «Милосердие» призывает всех неравнодушных людей оказать школе посильную помощь. Если проблема не будет решена, школу могут лишить лицензии и закрыть», – говорится в сообщении службы.

Помочь Димитриевской школе можно на специальной странице. Школа находится в Москве на Ленинском проспекте.