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«Милосердное лето» – конкурс для детей и подростков

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8 сентября. ПРАВМИР. Социальный центр святителя Тихона Донского мужского ставропигиального монастыря проводит конкурс детских сочинений «Милосердное лето».
«Милосердное лето» – конкурс для детей и подростков

Дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет могут описать, как и кому удалось им помочь и прислать на электронный адрес:  soc.donskoi@yandex.ru с 10 сентября по 10 декабря. Победителей  ждут подарки от ИД «Никея» и портала «Православие и мир».

«Помощь  другим – это неотъемлемая часть нашей жизни. Причем она может  быть самой разнообразной. Купить пожилой одинокой соседке продуктов и просто посидеть с ней, поговорить. Пойти волонтером в больницу. Потратить свои карманные деньги на благотворительной ярмарке. Помочь с уборкой соседям по даче, у которых четыре малыша – погодка… В чем-то снять груз забот с родителей в своей собственной семье. Бывает, в нашем участии нуждаются и братья наши меньшие – животные. Может быть, вы взяли с дачи кота, брошенного прежними хозяевами или купили и привезли в приют для животных корм для них?» – говорит Александр Гезалов, общественный деятель, один из авторов идеи конкурса.

Примеры того, как можно помочь другим – множество. А как помогли именно вы? Пишите!

О помощи другим можно и нужно говорить, потому что эта помощь – естественное дело. Нескромно, неправильно жить так, будто ты один во Вселенной. И не надо бояться того, что вы сделали что-то незначительное. В благотворительности мелочей не бывает, здесь важно все – доброе слово, физическая или материальная помощь.

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