Минкульт заставил студию Алексея Учителя переснять фильм про Ермака

17 февраля. ПРАВМИР. Министерство культуры обязало студию «Рок» Алексея Учителя переснять фильм «Сокровища Ермака».

Между министерством культуры и студией Учителя было заключено соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии на производство фильма «Позвоните Ермаку» (рабочее название: «Сокровища Ермака»). Представленный студией сценарий не соответствовал заявленному в отборе на получение субсидии, что привело к отказу в приеме фильма», – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он будет переснят, и ООО “ТПО “РОК” планирует вновь представить его в департамент кинематографии Минкультуры России в конце 2017 года. Лента будет принята при условии соответствия сценарию. За несвоевременное исполнение обязательств по соглашению будут применены штрафные санкции», – сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что государство выделило на производство фильма 35 миллионов рублей.

Как сообщает «Лайф», художественный фильм получил госфинансирование еще в 2014 году. Основой сюжета должна была стать история захватывающих приключений школьника Кости Синицына, который неожиданно находит ларец династии Строгановых, а в конечном итоге выходит на след клада исторического завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича.

В представленной в Минкульт версии фильма рассказывается о немолодом артисте Ермаке Мышкине, который едет из Петербурга в Москву пробоваться на роль в мюзикле. «Об известном историческом персонаже в фильме напоминает лишь Иртыш и песня про Ермака, которую исполняет маленькая девочка в школьной постановке», – заключает издание.

Ранее Алексей Учитель оказался в центре скандала с фильмом «Матильда», над которым он работает в данный момент. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ряд общественных деятелей выступили с критикой работы, в которой идет речь о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.