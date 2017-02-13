Минобороны: боевики намерены максимально разрушить Пальмиру

13 февраля. ПРАВМИР. Действия боевиков свидетельствуют об их намерении максимально разрушить памятники древней Пальмиры, сообщает Минобороны России.

«На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ («Исламское государство» – организация запрещена в России – прим.ред.) доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», – сообщает военное ведомство.

Кроме того, Минобороны публикует видеодоказательства разрушений древнего римского театра и татрапилона.

«Российский беспилотный летательный аппарат в ходе мониторинга города и прилегающих районов Пальмиры в Сирии зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города», – сообщает Минобороны.

«На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры», – отмечает ведомство.

Об очередных разрешениях стало известно 20 января 2017 года. В мае 2015 года, когда ИГ захватило Пальмиру в первый раз, там были разрушены триумфальная арка, храм бога Бэла, храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.