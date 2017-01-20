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Минобороны планирует списать Ту-154 после катастрофы в Сочи

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20 января ПРАВМИР. Министерство обороны рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М.
Минобороны планирует списать Ту-154 после катастрофы в Сочи

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны.

В Минпромторге сообщили, что предприятия Объединенной авиастроительной корпорации могут произвести и поставить для нужд Минобороны новые самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96-300.

«Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2, произошедшая 25 декабря 2016 года», – отмечает издание.

На сегодняшний день Минобороны эксплуатирует 21 самолет Ту-154 (разных модификаций), 36 Ту-134, а также девять Ил-62. Кроме того, у военного ведомства есть несколько новый Ан-148 и Ту-214.

Авиакатастрофа Ту-154, принадлежавшего Минобороны, произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся из Москвы в Сирию. Он разбился после дозаправки в Сочи. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты Ансамбля имени Александрова.

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