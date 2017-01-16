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Минобороны попросило прощения у семей погибших в авиакатастрофе Ту-154

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16 января. ПРАВМИР. Министерство обороны России извинилось перед семьями погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.
Минобороны попросило прощения у семей погибших в авиакатастрофе Ту-154
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег», – сказал статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков на церемонии прощания на Федеральном военном мемориальном кладбище.

«Министерство обороны делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой. Вечная память погибшим», – цитирует Панкова Интерфакс.

В понедельник 47 жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем были похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны Ту-154 направлялся из Москвы в Сирию. Он разбился после дозаправки в Сочи. Него борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты Ансамбля имени Александрова.

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