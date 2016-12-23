Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Алеппо

23 декабря. ПРАВМИР. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о полном выводе боевиков из Алеппо.

По его словам, Иран и Турция также помогли создать условия для вывода из Алеппо почти 34 тысяч человек, в том числе примерно 8,5 тысяч детей и столько женщин.

Глава Минобороны рассказал, что операция по освобождению города прошла в два этапа при «тесном контакте» с Турцией и Ираном. Он сообщил, что созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, сообщает РБК.

По словам Сергея Шойгу, в Алеппо введен батальон военной полиции для поддержания порядка, передает ТАСС. Кроме того, по его словам, четыре населенных пункта в Сирии были деблокированы. Речь идет о двух шиитских поселениях в районе Идлиба. «Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях», – сказал министр.

Кроме того, были деблокированы два населенных пункта под Дамаском. В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб.

Путин подчеркнул, что «гуманитарные размены» повышают доверие между сторонами конфликта и создают предпосылки, чтобы «двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением». «В этом ключе будем действовать дальше», – добавил президент.