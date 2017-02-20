Минобрнауки: экзамен по истории должен быть обязательным

20 февраля. ПРАВМИР. ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников».

«В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова, зампредседателя Совета Федерации) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк, прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», – цитирует министра ТАСС.

«Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», – подчеркнула Васильева.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году… большая часть регионов, практически все, в 2017-2018 году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно», – добавила министр.

Сейчас выпускники школ сдают два обязательных экзамена – ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

В 2013 году был разработан единый историко-культурный стандарт для будущих школьных учебников по истории России. После утверждения стандарта все учебники должны были пройти специальную экспертизу, федеральный перечень учебников по истории был пересмотрен.