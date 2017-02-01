Минобрнауки сменило ректора МГЛУ

1 февраля. ПРАВМИР. Ректор Московского государственного лингвистического университета Игорь Манохин покинул свой пост. Его место заняла декан факультета английского языка вуза Ирина Краева.

Минобрнауки не стало продлевать контракт с и. о. ректора МГЛУ Игорем Манохиным, возглавившим университет в феврале 2016 года, пишет «Коммерсант». В пресс-службе ведомства не уточнили причин, по которым было принято решение о смене руководителя вуза.

За год, в течение которого полковник Манохин возглавлял вуз, он несколько раз оказывался в центре скандалов. Сообщество «Диссернет» заявило о многочисленных заимствованиях в кандидатской диссертации Манохина.

Кроме того, в марте 2016 года сообщалось, что почти 200 выпускников МГЛУ рискуют остаться без дипломов государственного образца в связи с лишением аккредитации по ряду направлений подготовки. В результате после вмешательства Минобрнауки были достигнуты договоренности о переводе студентов в другие вузы.

В сентябре 2016 года коллектив предуниверсария МГЛУ заявил о «подрыве образовательного процесса» администрацией вуза.

Осенью 2016 года Минобрнауки сменило руководство ведущих педагогических вузов страны. И. о. ректора Петербургского педагогического университета имени Герцена был назначен выходец из СПбГУ Сергей Богданов. А руководителем Московского педагогического государственного университета стал Алексей Лубков.