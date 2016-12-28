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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Минобрнауки сняло фильм про учителей «Урок на всю жизнь»

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28 декабря. ПРАВМИР. Накануне в московской школе № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян состоялся премьерный показ документального фильма «Урок на всю жизнь», снятого по заказу Минобрнауки России.
Минобрнауки сняло фильм про учителей «Урок на всю жизнь»
Фото: минобрнауки.рф

Первыми зрителями фильма стали учителя и дети, сообщает пресс-служба министерства. Сюжет рассказывает об особенностях работы учителей и воспитателей, показывая, что это не просто профессии в привычном понимании, это еще – служение и особая просветительская миссия.

Фильм «Урок на всю жизнь» состоит из новелл о простых учителях и воспитателях, чей ежедневный, порой малозаметный труд является основой будущего нации. Отдельное место в фильме посвящено важности инклюзивного образования. В сюжетах переплетены судьбы и воспоминания, эмоции и философские размышления, связанные с понятиями «учитель», «школа», «воспитатель».

Так, актер Сергей Безруков вспоминает о том, что водил свой класс на работу к отцу в театр, а бизнес-омбудсмен Борис Титов благодарит свою учительницу за то, что поддержала его в первом опыте отстаивания прав предпринимателей. Мисс России Яна Добровольская, олимпийская чемпионка Мария Киселева, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, певица Диана Гурская, телеведущий Алексей Лысенков и многие другие делятся своими мыслями о том, какой урок на всю жизнь преподала им школа, с теплом вспоминают своих учителей.

После премьерного показа зрители также поделились своими впечатлениями. Директор школы Е.В. Мартынова отметила: «Весь педагогический коллектив нашей школы под большим впечатлением от фильма. Лично у меня в процессе просмотра не раз выступали слезы на глазах. Учащиеся тоже реагировали на происходящее на экране очень живо, вспоминая свой школьный и детсадовский опыт. Порадовало, что в фильме известные люди, многого добившиеся в жизни, так тепло и искренне рассказывали о своих первых наставниках. Подобные фильмы дают нам силы жить и работать дальше, отдавая всю свою энергию главному нашему делу – воспитанию подрастающего поколения. Ведь для каждого человека очень важно признание и уважение окружающих».

Фильм предназначен для широкого распространения, в том числе для демонстрации в общеобразовательных организациях, распространения через тематические социальные сети, а также интернет-порталы с образовательным и социально ориентированным уклоном.

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