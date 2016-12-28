Минобрнауки сняло фильм про учителей «Урок на всю жизнь»

28 декабря. ПРАВМИР. Накануне в московской школе № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян состоялся премьерный показ документального фильма «Урок на всю жизнь», снятого по заказу Минобрнауки России.

Первыми зрителями фильма стали учителя и дети, сообщает пресс-служба министерства. Сюжет рассказывает об особенностях работы учителей и воспитателей, показывая, что это не просто профессии в привычном понимании, это еще – служение и особая просветительская миссия.

Фильм «Урок на всю жизнь» состоит из новелл о простых учителях и воспитателях, чей ежедневный, порой малозаметный труд является основой будущего нации. Отдельное место в фильме посвящено важности инклюзивного образования. В сюжетах переплетены судьбы и воспоминания, эмоции и философские размышления, связанные с понятиями «учитель», «школа», «воспитатель».

Так, актер Сергей Безруков вспоминает о том, что водил свой класс на работу к отцу в театр, а бизнес-омбудсмен Борис Титов благодарит свою учительницу за то, что поддержала его в первом опыте отстаивания прав предпринимателей. Мисс России Яна Добровольская, олимпийская чемпионка Мария Киселева, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, певица Диана Гурская, телеведущий Алексей Лысенков и многие другие делятся своими мыслями о том, какой урок на всю жизнь преподала им школа, с теплом вспоминают своих учителей.

После премьерного показа зрители также поделились своими впечатлениями. Директор школы Е.В. Мартынова отметила: «Весь педагогический коллектив нашей школы под большим впечатлением от фильма. Лично у меня в процессе просмотра не раз выступали слезы на глазах. Учащиеся тоже реагировали на происходящее на экране очень живо, вспоминая свой школьный и детсадовский опыт. Порадовало, что в фильме известные люди, многого добившиеся в жизни, так тепло и искренне рассказывали о своих первых наставниках. Подобные фильмы дают нам силы жить и работать дальше, отдавая всю свою энергию главному нашему делу – воспитанию подрастающего поколения. Ведь для каждого человека очень важно признание и уважение окружающих».

Фильм предназначен для широкого распространения, в том числе для демонстрации в общеобразовательных организациях, распространения через тематические социальные сети, а также интернет-порталы с образовательным и социально ориентированным уклоном.