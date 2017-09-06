Минобрнауки утвердило состав нового общественного совета

6 сентября. ПРАВМИР. 20 человек пошли в обновленный состав общественного совета при министерстве образования и науки России.

В конкурсном отборе участвовало беспрецедентное количество кандидатов – более 200 человек. Процедуру отбора обеспечивали Общественная палата РФ и Экспертный совет при правительстве.

В совет, в частности, вошли вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Александр Щипков.

В списке также – директора школ, учителя и преподаватели университетов.