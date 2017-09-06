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Минобрнауки утвердило состав нового общественного совета

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6 сентября. ПРАВМИР. 20 человек пошли в обновленный состав общественного совета при министерстве образования и науки России.
Минобрнауки утвердило состав нового общественного совета

В конкурсном отборе участвовало беспрецедентное количество кандидатов – более 200 человек. Процедуру отбора обеспечивали Общественная палата РФ и Экспертный совет при правительстве.

В совет, в частности, вошли вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Александр Щипков.

В списке также – директора школ, учителя и преподаватели университетов.

Приводим этот список целиком:

А.Л. Асеев, вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук, академик РАН

Л.А. Вербицкая, президент Российской академии образования, академик РАО, доктор филологических наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию

О.В. Гаман-Голутвина, заведующая кафедрой сравнительной политологии Московского государственного института международных отношений МИД России, профессор, доктор политических наук

Ю.П. Зинченко, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор психологических наук, академик РАО

Е.О. Казаков, президент Фонда поддержки социально-культурных программ «Социоглобус»

А.К. Ковальджи, учитель математики ГБОУ №Лицей «Вторая школа», старший методист, руководитель вечерней многопредметной школы при ГБОУ «Лицей «Вторая школа» г. Москвы

А.А. Лиханов, президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, академик Российской академии образования

А.Б. Милкус, редактор отдела образования и науки ИД «Комсомольская правда»

М.Б. Пильдес, Народный учитель Российской Федерации, председатель Совета ГБОУ «Академическая гимназия №56» г. Санкт-Петербурга

М.Н. Ракова, генеральный директор Фонда новых форм развития образования

С.Е. Рукшин, Заслуженный учитель Российской Федерации, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, заместитель директора ГБОУ «Президентский физико-математический лицей №239» г. Санкт-Петербурга, директор по развитию ООО «ТВЭЛЛ».

А.Ю. Ситников, вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий

Ю.С. Смирнова, председатель Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»

О.В. Соболевская, профессор кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта ФГОУ ВО «Государственный университет управления», доктор медицинских наук

Е.Ю. Спицын, советник при ректорате Московского педагогического государственного университета

Л.А. Тропкина, директор МОУ «Лицей №5 имени Ю.А. Гагарина» г. Волгограда

О.В. Хархордин, профессор факультета политических наук и социологии АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию

О.Д. Цыганкова, директор АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер»

А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата

Е.А. Ямбург, Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ «Школа №109» г. Москвы, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования

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