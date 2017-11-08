Минобрнауки увеличит разностороннюю поддержку молодых ученых

8 ноября. ПРАВМИР. Министерство образования и науки активно разрабатывает новые инструменты поддержки молодых ученых.

В ведомстве считают, что такие меры необходимы, так как «кадры для науки – это важнейший элемент государственной политики и важнейший элемент национальной безопасности».

«Сейчас во всем мире самая главная борьба, которая развернулась, – это не за территории и сырьевые ресурсы, а за головы. Страны прибегают к различным ухищрениям для того, чтобы «высасывать» молодежь из других государств любыми способами», – отметил замглавы Минобрнауки Григорий Трубников.

С 2018 года Минобрнауки предлагает ввести несколько новых элементов к существующим по поддержке молодых исследователей. Помимо этого ведомство объявляет дополнительные меры поддержки для возвращения ученых из-за рубежа. Министерство увеличит число позиций, введет дополнительные линейки грантов, разработает новые программы и улучшит условия для исследований, сообщает ТАСС.

Григорий Трубников отметил, что уже в этом году ведомство объявит конкурс на открытие новых профильных школ и запустит от четырех до шести новых математических центров.