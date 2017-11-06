Минспорта поддержит молодых одаренных спортсменов

Финансовую поддержку от государства смогут получить подающие надежду представители олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
На стимулирующие выплаты смогут рассчитывать молодые люди не старше 21 года (в бобслее до 24 лет), показывающие высокие результаты на международных соревнованиях, претендующие на попадание в национальную сборную или становившиеся призерами первенств Европы или мира в течение последних двух лет. Еще одно условие – спортсмен не должен быть уличен в применении допинга или иных препаратов, запрещенных Всемирной антидопинговой ассоциацией. Выплаты могут быть единовременными или ежемесячными.
Механизм поддержки молодых спортсменов был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Весной 2017 года глава государства поручил урезать финансирование профессионального спорта, а сэкономленные средства направить на гранты для молодых перспективных спортсменов.