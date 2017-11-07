Минтруда увеличит время бесплатного тифлосурдоперевода для слепоглухих россиян

7 ноября. ПРАВМИР. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличит количество часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих (тифлосурдопереводу).

Для граждан с высокой степенью слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой время тифлосурдоперевода вырастет до 84 часов. Для россиян с полной слепоглухотой или с полной слепоглухотой в сочетании с тугоухостью III-IV степени – до 240 часов. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

Новый объем услуг по переводу жестового языка приближен к международным стандартам помощи слепоглухим людям. Услуга будет бесплатна для инвалида – она финансируется за счет средств федерального бюджета.

«Такое предложение – еще один шаг в решении задачи интеграции инвалидов в общество. Все больше граждан со слепоглухотой включаются в обычную жизнь, соответственно растет спрос на тифлосурдоперевод и сопровождение инвалида», – пояснил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Помимо этого Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду дополнится новыми современными видами средств реабилитации – брайлевским дисплеем и программным обеспечением экранного доступа.

Изменения подготовлены по поручению Президента России при участии Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Co-единение» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 января 2018 года.

По итогам всероссийской переписи слепоглухих, проведенной Благотворительным фондом «Фонд поддержки слепоглухих «Co-единение», в России насчитывается около 3,6 тыс. слепоглухих жителей. В настоящее время объем предоставляемых услуг по переводу русского жестового языка как для глухих, так и для слепоглухих составляет 40 часов в год независимо от степени нарушений функции слуха и зрения.