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Минздрав: для покупки наркотических лекарств нотариально заверенная доверенность не обязательна

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28 сентября. ПРАВМИР. Нотариально заверенная доверенность для покупки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в аптеках не является обязательной.
Минздрав: для покупки наркотических лекарств нотариально заверенная доверенность не обязательна

Это следует из разъяснения норм приказа от 11 июля 2017 года № 403н, опубликованных на сайте Минздрава.

Как сказано в документе, наркотические и психотропные лекарственные препараты могут получать пациенты, которым выписаны указанные препараты и их законные представители, если пациентами являются несовершеннолетние или недееспособные. Иные лица могут получать препараты при наличии доверенности от пациента, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«В отношении доверенности от пациента на получение наркотических и психотропных лекарственные препаратов отмечаем, что она оформляется в простой письменной форме и может быть нотариально удостоверена по желанию пациента или при невозможности им написать доверенность. При этом, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее подписания», – говорится в разъяснении.

Ранее «Российская газета» сообщила о том, что некоторые аптеки отказались выдавать обезболивающие родственникам онкобольных, несмотря на наличие рецепта. Нотариально заверенные доверенности требовали в аптеках Москвы, Кургана и некоторых других городов России.

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