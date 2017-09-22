Минздрав: охват населения вакциной от гриппа увеличился почти в 1,5 раза

22 сентября. ПРАВМИР. За пять лет Минздрав увеличил охват населения вакцинацией против гриппа почти в 1,5 раза.

Охват населения вакцинацией против гриппа составил 38,2% в 2016 году. Это в 1,4 раза больше, чем пять лет назад (26%), сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра Сергея Краевого.

По его словам, в результате предпринятых мер с помощью вакцинации заболеваемость гриппом удалось снизить за пять лет в 3,5 раза (с 216,7 по 60,73 на 100 тысяч населения) и уменьшить долю осложненных форм гриппа.

В этом годы при подготовке к эпидсезону Минздрав закупил более 58 млн доз вакцин, что на 10 млн больше, чем годом ранее.

Вакцинация от гриппа в России на данный момент продолжается.