Минздрав: около 30% младенцев умирают по вине сотрудников перинатальных центров

13 сентября. ПРАВМИР. Около 30% случаев младенческой смертности во многих регионах происходит по вине сотрудников перинатальных центров, родильных домов и отделений.

Об этом заявил главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов, его слова приводит Vademecum.

«Давайте прекратим эти разговоры насчет маловесных детей. У нас проблема не маловесные дети, не в них дело – гибнут доношенные дети. Более того, около 30% младенческой смертности обусловлено чисто акушерскими причинами. А если мы сюда присовокупим еще 20% не диагностированных в антенатальном периоде (во время ведения беременности) пороков развития, которые, к сожалению, часто потом приводят к летальному исходу, то половина младенческой смертности у нас в стране обусловлена акушерской службой», – рассказал Дмитрий Иванов.

По его словам, эта проблема связана с тем, что врач УЗИ либо не наблюдал беременную, либо не смог определить наличие пороков развития плода. В результате женщина не поступает и не рожает в профильном стационаре – например, кардиохирургическом.

Иванов также назвал другие недостатки, напрямую влияющие на показатели младенческой смертности, – позднее принятие решения о кесаревом сечении, несоблюдение клинических рекомендаций, отсутствие необходимых навыков у персонала, санэпидрежим и неэффективная организация акушерской службы.