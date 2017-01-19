Минздрав опубликовал проект нового порядка диспансеризации

19 января. ПРАВМИР. В рамках диспансеризации взрослого населения могут начать проводить дополнительные исследования для выявления онкологии на ранней стадии и обязательную флюорографию, при этом ряд неинформативных исследований будет исключен.

Проект приказа, утверждающего новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения, опубликован на портале правых документов.

В частности, предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования, также предполагается изменить порядок прохождения флюорографии. «Маммография для женщин в возрасте от 39 до 51 года, исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 74 лет, флюорография легких для граждан в возрасте от 21 года и старше проводятся один раз в два года», – сказано в проекте.

Для выявления рака кишечника на ранней стадии при диспансеризации планируется раз в два года проводить дополнительные анализы гражданам старше 49 лет.

Электрокардиография, которая раньше являлась обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, теперь будет проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Новыми порядками предусмотрено также исключение ряда анализов, считающихся неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям.

Ряд исследований может быть добавлен в случае назначения их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации. В частности, дополнительные исследования предусмотрены «для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии».

Для граждан старше 75 лет «при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта» может стать обязательным осмотр отоларинголога.

В проекте также говорится, что диспансеризацию граждане должны проходить раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, они начнут действовать с 2018 года.