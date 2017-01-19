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Минздрав опубликовал проект нового порядка диспансеризации

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19 января. ПРАВМИР. В рамках диспансеризации взрослого населения могут начать проводить дополнительные исследования для выявления онкологии на ранней стадии и обязательную флюорографию, при этом ряд неинформативных исследований будет исключен.
Минздрав опубликовал проект нового порядка диспансеризации
Фото из открытых источников

Проект приказа, утверждающего новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения, опубликован на портале правых документов.

В частности, предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования, также предполагается изменить порядок прохождения флюорографии. «Маммография для женщин в возрасте от 39 до 51 года, исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 74 лет, флюорография легких для граждан в возрасте от 21 года и старше проводятся один раз в два года», – сказано в проекте.

Для выявления рака кишечника на ранней стадии при диспансеризации планируется раз в два года проводить дополнительные анализы гражданам старше 49 лет.

Электрокардиография, которая раньше являлась обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, теперь будет проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Новыми порядками предусмотрено также исключение ряда анализов, считающихся неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям.

Ряд исследований может быть добавлен в случае назначения их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации. В частности, дополнительные исследования предусмотрены «для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии».

Для граждан старше 75 лет «при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта» может стать обязательным осмотр отоларинголога.

В проекте также говорится, что диспансеризацию граждане должны проходить раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, они начнут действовать с 2018 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла о том, что Минздрав разрабатывает подходы, которые позволят сделать диспансеризацию более адресной.

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