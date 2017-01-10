Минздрав предлагает лечить зависимость от табака по ОМС

10 января. ПРАВМИР. Физическую и психологическую зависимость от табака будут лечить в рамках ОМС, а используемые при этом лекарства войдут в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новую антитабачную концепцию Минздрава РФ.

Концепция, рассчитанная до 2022 года, разработана по распоряжению главы ведомства Вероники Скворцовой группой специалистов под руководством одного из авторов действующего российского антитабачного законодательства Олега Салагая.

Накануне издание сообщило о других мерах, изложенных в концепции. В частности, документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах транспорта, на остановках и на расстоянии трех метров от них, а также в трех метрах от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личных автомобилях в присутствии детей.

Запрет распространяется на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Еще одна мера – пожизненный запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже.