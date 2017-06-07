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Минздрав: разглашать врачебную тайну можно, если только есть подозрение в преступлении

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7 июня. ПРАВМИР. Минздрав напомнил саратовским чиновникам, что информация о состоянии пациента представляет врачебную тайну, которая может быть передана третьим лицам, в том числе правоохранительным органам, только при наличии веских оснований.
Минздрав: разглашать врачебную тайну можно, если только есть подозрение в преступлении

В законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится о том, что врач обязан информировать органы внутренних дел о случае, когда у врача «имеются достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий», цитирует ТАСС представителя пресс-службы Минздрава РФ.

«Предоставление врачом информации о пациенте без его согласия третьим лицам во всех иных, не предусмотренных законом случаях, является неправомерным», – уточнили в ведомстве.

Ранее Минздрав Саратовской области выпустил приказ, которым обязал главных врачей информировать органы внутренних дел и региональное управление по охране материнства и детства о случаях поступления несовершеннолетних до 16 лет в состоянии беременности, а также в случае выявления нарушения целостности девственной плевы или заболеваний, передающихся половым путем.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой проверить законность приказа.

По данным «Коммерсанта», приказ был издан по инициативе СУ СКР по Саратовской области, а проект документа получил положительное заключение прокуратуры.

Необходимость принятия приказа объяснили необходимостью обеспечить «своевременное реагирование на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

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