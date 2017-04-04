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Минздрав сообщил о 14 погибших в результате теракта в Петербурге

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4 апреля. МИНЗРАВ. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга.
Минздрав сообщил о 14 погибших в результате теракта в Петербурге

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», – цитирует Скворцову Интерфакс.

По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец киргизского города Ош, а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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