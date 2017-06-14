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Минздрав сообщил о дефиците онкологов

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14 июня. ПРАВМИР. Онкологическая служба России укомплектована менее чем на 90%.
Минздрав сообщил о дефиците онкологов

«Наблюдается неполная укомплектованность. Сегодня на 10,6 тыс. штатных должностей укомплектовано около 86-89%, в зависимости от уровня организации, которая оказывает онкологическую помощь. На этих ставках работает 7 тыс. 13 специалистов. Без учета детских онкологов», – сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Татьяна Семенова на пресс-конференции в Уфе, ее цитирует Интерфакс.

Она рассказала, что в онкологической службе, как и во всей сфере здравоохранения, присутствует дисбаланс кадров в медучреждениях различного уровня и месторасположения.

Профицит специалистов, по ее словам, в основном наблюдается в стационарных учреждениях, а амбулаторное звено испытывает нехватку кадров.

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