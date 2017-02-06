Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии

6 февраля. ПРАВМИР. Рабочая группа, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатических методов лечения в России, будет создана при Минздраве. Соответствующее поручение дала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок, должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью», – сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

В группу войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии.

Основной задачей станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.

Ранее в понедельник Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии».