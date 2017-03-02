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Минздрав создаст шкалу боли и регистр людей, нуждающихся в анальгетиках

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2 марта. ПРАВМИР. Регистр людей, нуждающихся в наркотических анальгетиках, психотропных веществах и паллиативной помощи, создадут в России к 2018 году.
Минздрав создаст шкалу боли и регистр людей, нуждающихся в анальгетиках

Соответствующее поручение вице-премьер Ольга Голодец дала в среду главе Минздрава Веронике Скворцовой после заседания Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, пишет газета «Известия».

Кроме того, Минздраву поручено включить в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуль по диагностированию болевого синдрома и алгоритмы выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.

В профильных ведомствах уже сейчас разрабатывают шкалу боли. Модуль, после того как врач введет в него данные по результатам осмотра и общения с пациентом, выдаст ответ: насколько сильны болевые ощущения у больного и какие лекарства ему показаны для обезболивания — вплоть до дозировки и времени приема.

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