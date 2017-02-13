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Митинг против закона о декриминализации семейных побоев собрал 100 человек

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13 февраля. ПРАВМИР. Митинг противников закона о декриминализации семейных побоев прошел в воскресенье в Москве.
Митинг против закона о декриминализации семейных побоев собрал 100 человек
Фото: ТАСС

Мероприятие под названием «За семейные ценности» собрало около 100 участников. Организаторы объяснили такую небольшую численность тем, что закон уже подписан.

Активисты планировали устроить митинг 28 января накануне третьего чтения закона в Госдуме, однако тогда столичные власти не санкционировали мероприятие.

Закон, предполагающий отмену уголовного наказания за семейные побои, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. С этого дня побои внутри семьи, совершенные впервые и не повлекшие кратковременное расстройство здоровья и утрату трудоспособности, перестали быть уголовным преступлением.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или от 60 до 120 часов обязательных работ. Уголовная ответственность наступает, если нарушение будет совершено повторно в течение года.

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