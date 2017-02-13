Митинг против закона о декриминализации семейных побоев собрал 100 человек

13 февраля. ПРАВМИР. Митинг противников закона о декриминализации семейных побоев прошел в воскресенье в Москве.

Мероприятие под названием «За семейные ценности» собрало около 100 участников. Организаторы объяснили такую небольшую численность тем, что закон уже подписан.

Активисты планировали устроить митинг 28 января накануне третьего чтения закона в Госдуме, однако тогда столичные власти не санкционировали мероприятие.

Закон, предполагающий отмену уголовного наказания за семейные побои, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. С этого дня побои внутри семьи, совершенные впервые и не повлекшие кратковременное расстройство здоровья и утрату трудоспособности, перестали быть уголовным преступлением.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или от 60 до 120 часов обязательных работ. Уголовная ответственность наступает, если нарушение будет совершено повторно в течение года.