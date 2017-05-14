Митрополит Феофан: Не дело священнику гонять на мотоциклах

14 мая. ПРАВМИР. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан прокомментировал ДТП, в котором погиб священник-мотоциклист.

Он заявил, что не одобряет увлечение некоторых служителей церкви ездой на мотоцикле и подобный род деятельности не подходит священнослужителю, сообщает Inkazan.

«В принципе, я не сторонник того, когда священник является байкером. Не дело священнику гонять на мотоциклах. Не берусь судить православных байкеров, Бог с ними – у нас есть и православные космонавты, православные моряки, православные десантники, но это другой вопрос. А священнику все-таки нежелательно этим заниматься. Я очень смутно представляю священника в рясе на мотоцикле, это карикатурно выглядит. А если он без рясы – так лучше ему ее надеть», – сказал митрополит.

По словам владыки Феофана, ему ничего неизвестно о священнослужителях – байкерах из Татарстана. Однако, в случае, если ему станут известны подобные примеры, то любителя езды на мотоцикле ждет “серьезная беседа”, заверил митрополит.

Митрополит Феофан также рассказал, что он не был лично знаком с погибшим игуменом Флавианом, который стал настоятелем храма уже после его ухода из Симбирской митрополии.

Напомним, 2 мая пресс-служба УМВД России по Ульяновской области сообщила, что вечером в понедельник на 15 км трассы «Саранск – Сурское – Ульяновск», возле села Баратаевка произошло два ДТП с участием двух мотоциклистов и нескольких автомашин. Момент ДТП попал на видео, которое записывал видеорегистратор другого автомобиля.

В одной из аварий участвовал житель села Баратаевка, 1970 года рождения, который, находясь за рулем мотоцикла, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Рено Логан» под управлением водителя, 1946 года рождения.

В результате ДТП водители мотоцикла и «Рено» скончались до приезда скорой медицинской помощи, пассажир легковой автомашины (мужчина, 1959 года рождения) обращался за медицинской помощью.

Второй мотоциклист также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в автомобилем «Хонда». Байкер также погиб.

По данным местной прессы, первый байкер оказался игуменом Флавианом (Лапухов Юрий Александрович), второй – его родным братом.

«Его отличали радушие, искренность, глубокая порядочность, скромность и доброта. Он пользовался уважением собратьев-священнослужителей, сотрудников епархии, любовью прихожан», – говорится о погибшем игумене на сайте Мелекесской и Черданской епархии. Епархия также выпустила видео памяти игумена.