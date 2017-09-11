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Митрополит Иларион (Алфеев) представит в Москве книгу «Агнец Божий»

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11 сентября. ПРАВМИР. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) представит в понедельник в Москве свою пятую книгу из своей шеститомной серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» под названием «Агнец Божий».
Митрополит Иларион (Алфеев) представит в Москве книгу «Агнец Божий»

Митрополит ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Книга «Агнец Божий» посвящена тому, как образ Иисуса раскрывается в Евангелии от Иоанна. Как и другие евангелисты, Иоанн выступает прежде всего как свидетель тех событий, о которых говорит. В то же время это свидетельство особого рода: оно содержит не просто рассказ о событиях, но и их богословское осмысление.

Уникальность четвертого Евангелия обусловлена тем, что его автор – любимый ученик Иисуса, прошедший с Ним весь путь Его общественного служения вплоть до креста и воскресения. В книге рассматриваются те части Евангелия от Иоанна, которые составляют оригинальный материал, не дублирующий синоптические Евангелия.

Встреча пройдет в магазине 11 сентября в 18:30 в Доме книги «Медведково» по адресу: Москва, Заревый проезд, д. 12.

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