Митрополит Иларион (Алфеев) представит в Москве книгу «Агнец Божий»

Митрополит ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.
Книга «Агнец Божий» посвящена тому, как образ Иисуса раскрывается в Евангелии от Иоанна. Как и другие евангелисты, Иоанн выступает прежде всего как свидетель тех событий, о которых говорит. В то же время это свидетельство особого рода: оно содержит не просто рассказ о событиях, но и их богословское осмысление.
Уникальность четвертого Евангелия обусловлена тем, что его автор – любимый ученик Иисуса, прошедший с Ним весь путь Его общественного служения вплоть до креста и воскресения. В книге рассматриваются те части Евангелия от Иоанна, которые составляют оригинальный материал, не дублирующий синоптические Евангелия.
Встреча пройдет в магазине 11 сентября в 18:30 в Доме книги «Медведково» по адресу: Москва, Заревый проезд, д. 12.