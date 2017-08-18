Митрополит Иларион: авторитет Русской православной церкви в стране и мире очень высок

— Владыка, ровно 30 лет назад вы стали иеромонахом. Как получилось, что, обучаясь на композиторском факультете Московской консерватории, вы стали священнослужителем?
— Я сначала ушел из консерватории, поступил в монастырь, а потом уже был пострижен в монашество и рукоположен — сначала в диакона, затем в священника.
Уже в 15 лет я твердо решил, что хочу посвятить жизнь Церкви… Оставалось… отслужить в армии. Без этого тогда не брали в семинарию
На момент пострига и диаконской хиротонии мне было 20 лет, а к моменту иерейской хиротонии исполнился 21. Но уже в 15 лет я твердо решил, что хочу посвятить жизнь Церкви и быть священником. Оставалось только дождаться “канонического возраста” и, конечно, отслужить в армии. Без этого тогда не брали в семинарию и не рукополагали. Поэтому по окончании школы я поступил в консерваторию, но в скором времени меня забрали в армию, а после армии я проучился совсем недолго, так как душа тяготела к Церкви, а не к музыке.
— Вы возглавляете отдел внешних церковных связей почти 10 лет, на ваших глазах разворачивалась новейшая история взаимоотношений РПЦ с другими религиями по всему миру. Что было сделано за эти годы для укрепления ее позиций и по каким направлениям будет продолжена эта работа?
— Было сделано очень много. Хотел бы подчеркнуть, что патриарх Кирилл, передав мне должность председателя ОВЦС в марте 2009 года, не оставил личное попечение о внешней деятельности Церкви, и продолжает самым активным образом в ней участвовать.
Думаю, что очень возрос авторитет нашей Церкви на межправославном уровне. И в этом большая заслуга патриарха. В праздновании его 70-летия приняли участие предстоятели десяти Поместных православных церквей, а остальные Церкви прислали высокие делегации. Думаю, никогда еще не было у нашей Церкви такой степени взаимопонимания с другими Поместными церквами, как сейчас.
Ну и, наконец, налицо прогресс в межрелигиозных контактах. Думаю, никогда еще у традиционных конфессий России не было такого уровня взаимопонимания и доверия, как сейчас. Это показало последнее заседание Межрелигиозного совета России, председателем которого является Святейший. Будучи главой Русской православной церкви, он осуществляет важнейший для нашей страны труд по консолидации традиционных конфессий. А мы по мере наших скромных сил ему в этом помогаем.
Думаю, никогда еще у традиционных конфессий России не было такого уровня взаимопонимания и доверия, как сейчас
Работа будет продолжаться по всем указанным направлениям, а также по иным, входящим в обширный мандат отдела внешних церковных связей. Одним из направлений нашей работы является контакт с соотечественниками за рубежом. Эту работу мы осуществляем совместно с управлением Московской патриархии по загранучреждениям.
— Вы упомянули о встрече патриарха Кирилла с папой римским Франциском. На будущей неделе в Москву прибудет государственный секретарь Ватикана. Означает ли это, что отношения между двумя церквами вышли на качественно новый уровень? Какие вопросы планируется обсудить в рамках этой встречи?
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин посещает Россию по государственной линии. Однако в рамках его визита запланирована встреча с патриархом. Я также буду встречаться с кардиналом. Основной круг вопросов, который мы будем обсуждать, касается положения христиан на Ближнем Востоке, ситуации на Украине, а также ряда других актуальных тем.
— Совсем недавно миллионы россиян поклонились мощам святителя Николая Чудотворца, доставленным из Италии. Событие вызвало необычайный интерес у верующих, люди часами стояли в очередях. Предполагается ли в ближайшее время принесение других святынь в нашу страну из-за рубежа?
— Впервые за 930 лет мощи святителя Николая покинули Бари, чтобы прибыть в ту страну, где его почитают больше, чем какого бы то ни было святого. Это событие стало возможным благодаря встрече папы и патриарха в Гаване, ведь именно там была достигнута договоренность об этом. Мне же посчастливилось воплощать в жизнь этот проект, вести переговоры относительно различных его аспектов и с папой Франциском, и с архиепископом Бари. И когда это событие состоялось, все восприняли его как чудо — и у нас, и в Италии.
Не думаю, что события подобного масштаба могут быть регулярными. Но, конечно, какие-то святыни из-за рубежа будут и далее привозиться в Россию. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы больше знали и больше говорили о наших собственных святынях. Ведь у нас столько чудотворных икон и мощей святых, сколько нет ни в одной стране мира. И наш народ любит своих святых и свои святыни. Достаточно посмотреть на те десятки тысяч людей, которые собираются на “Царские дни” в Екатеринбурге, на память преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, на Великорецкий крестный ход. Жаль, что об этих массовых паломничествах россиян к своим святыням так мало говорится в СМИ.
— В 2020 году старообрядцы будут отмечать 400-летие протопопа Аввакума — фигуры неоднозначной в истории Русской церкви. Планирует ли РПЦ участвовать в этом событии, и в каком состоянии находятся сегодня отношения между православными христианами после Раскола. Видите ли вы потенциал для сближения?
— У нас сложились очень добрые отношения со старообрядцами. Я нередко встречаюсь с митрополитом Корнилием, в частности, перед каждым заседанием Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, а также на других мероприятиях. Мы не должны проявлять излишнюю спешку и излишнее рвение в этом диалоге, учитывая накопившийся груз проблем. Но нельзя забывать о самом главном: у нас одна вера, разница только в обрядах. Кому-то может показаться странным и нелепым, что из-за обрядовых мелочей возник раскол. Казалось бы, какая разница — креститься двумя перстами или тремя, писать имя “Иисус” с одной “и” или с двумя. Но ведь на этой чисто обрядовой почве раскол возник и на этой почве до сих пор держится.
Что касается фигуры протопопа Аввакума, у нас и старообрядцев, конечно, не одинаковое отношение. Для них он святой, для нас — один из основателей Раскола. Но его историческую значимость отрицать нельзя. Мы примем такое участие в торжествах, которое сочтем уместным сами и которое сочтут уместным наши старообрядческие братья. По крайней мере, мы вполне можем, сидя за одним столом, обсуждать литературное наследие протопопа Аввакума, который несомненно был одним из выдающихся писателей своего времени: его автобиография представляет собой один из наиболее ярких памятников русской литературы XVII столетия.
— Сегодня в новостях мы все чаще слышим о наших соотечественниках, уезжающих в Сирию и другие страны, чтобы вступить там в различные террористические и экстремистские группировки. Как РПЦ планирует взаимодействовать с другими религиями в решении этой актуальной проблемы?
— Мне кажется, что мы должны усилить разъяснительную работу с молодежью. Молодые люди должны лучше знать основы своей религиозной традиции и религиозных традиций своих соседей. Ведь именно на почве безграмотности в религиозных вопросах наши молодые люди становятся жертвами авантюристов, которые прикрывают свои преступные деяния исламскими лозунгами и вербуют молодежь в террористические организации.
Именно на почве безграмотности в религиозных вопросах наши молодые люди становятся жертвами авантюристов, которые прикрывают свои преступные деяния исламскими лозунгами и вербуют молодежь в террористические организации
Одной из действенных превентивных мер может стать расширение религиозного образования, в том числе в светских вузах. За последние годы сделано немало. Теология заняла свое место в системе признанных государством наук, создан первый в истории России диссертационный совет по теологии, проведена первая защита. Кафедры теологии действуют более чем в 50 светских вузах страны. Но этого недостаточно. Мы должны создавать теологические факультеты в ведущих университетах, и именно выпускники этих факультетов, а не случайные люди, должны преподавать основы религиозной культуры в школах.
Ликвидация безграмотности в религиозной сфере — действенная прививка от террористической идеологии. И она должна стать национальным проектом, в котором смогут принять участие все традиционные конфессии нашей страны.
Беседовал Андрей Ермилов