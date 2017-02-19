Митрополит Иларион: Богоборчество ведет к ошибкам в общественной и политической жизни

Российская империя могла бы эволюционно развиваться, если бы революционная оппозиция не «раскачивала лодку», а искала компромиссы с властью, считает митрополит Волоколамский Иларион.

История России в ХХ столетии показала, что неверие и богоборчество ведут к ошибкам в политической и общественной жизни, заявил он на конференции «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», состоявшейся 18 февраля 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Он отметил, что Церковь в годы богоборчества молилась за власти, но церковная молитва за власть и общение с ее представителями в советские времена не означали принятие Церковью государственного курса.

“Только один тот факт, что Церковь проповедовала религиозный взгляд на жизнь в то время, когда везде насаждался материализм и атеизм, означал ее непримиримость к идеологии существовавшего политического режима. Многие иерархи, духовенство и миряне идеологически противостояли безбожной власти, мечтали о возрождении Святой Руси, при этом сохраняя лояльность власти как граждане своего Отечества”, – сказал митрополит Иларион.

“И это возрождение произошло. Кровь и страдания сотен тысяч мучеников и исповедников Русской Церкви стали основой восстановления церковной жизни в нашей стране и государствах исторической Руси. Вот уже четверть века, как мы живем в условиях свободы, осуществляя миссию и служение, заповеданные нам Господом”, – добавил он.

Председатель ОВЦС отметил, что отречение от престола Государя императора Николая II, а затем и его брата Великого князя Михаила Александровича спровоцировали крах государственных основ страны.

“Октябрьский переворот, чудовищная расправа над Царской семьей, братоубийство, террор и массовые репрессии – все это стало огромной трагедией для нашего народа. Россия потеряла множество людей из всех сословий”, – напомнил митрополит.

Тем не менее, русской эмиграции удалось добиться высоких достижений в области науки, литературы, живописи, музыки, театра, кино и балета. По словам главы ОВЦС, эта «другая Россия» сберегла многовековое духовное и культурное наследие, которое уничтожалось в России советской.

В заключение митрополит Иларион заявил, что Церковь на протяжении столетий была и всегда будет со своей паствой.

“Духовенство разделяло участь народа в лютые годы ордынского ига и смутные времена начала XVII века, в годы наполеоновского нашествия и в окопах Первой мировой войны, во времена красного террора и в застенках НКВД, в годы Великой Отечественной войны, во дни распада единого Отечества и во времена тяжелых экономических потрясений. На этом мы стоим, укрепляемы Господом, и стоять будем”, – заключил председатель отдела внешних церковных связей.