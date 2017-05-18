Митрополит Иларион: Дискриминационные законы направлены на углубление раскола в украинском Православии

18 мая. ПРАВМИР. Комментарий председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона в связи предстоящим рассмотрением в Верховной Раде Украины антицерковных законов.

Попыткой полностью переформатировать религиозную ситуацию на Украине вопреки мнению большинства верующих, что чревато тяжелейшими последствиями для гражданского мира в стране, и так раздираемой противостоянием, можно назвать рассмотрение законопроектов № 4128 и № 4511, которые 18 мая 2017 года будут вынесены на голосование в Верховной Раде. И религиозные деятели, и светские эксперты называют их дискриминационными по отношению к крупнейшей религиозной организации Украины – Украинской Православной Церкви, насчитывающей сегодня более 12 тысяч приходов.

Законопроект под номером 4128 предполагает внесение изменений в Закон «О свободе совести и религиозных организациях». Законодателям предлагается принять положение о принадлежности того или иного лица к религиозной общине на основании самоидентификации и дать таким лицам право изменения устава общины путем голосования простым большинством.

Казалось бы, что в этом такого? Однако посмотрим на ситуацию, которая складывается на Украине: к настоящему времени в этой стране уже более 40 храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата были захвачены рейдерским путем. Схема захвата обычно одна и та же: в сельском храме появляются некие люди, которые ранее не были его прихожанами (это могут быть жители того же населенного пункта или даже приезжие). Они объявляют, что являются общиной храма, имеющей на него права, и решают перевести этот храм в юрисдикцию раскольников. При этом если сейчас такие действия являются противозаконными и при подаче заявления в суд общины канонической Церкви выигрывают дело, то в случае принятия такого проекта закон окажется на стороне захватчиков.

Второй проект, который Верховная Рада рассмотрит 18 мая, вводит нормы, немыслимые в стране, где провозглашается свобода совести и вероисповедания. Именно поэтому о несоответствии законопроекта №4511 Конституции Украины, заявила, например, уполномоченный Верховной Рады по правам человека В.В. Лутковская.

Проект закона «О религиозных организациях, административный центр которых находится в стране, признанной Верховной Радой страной-агрессором» предполагает, что церковная организация, обладающая таким статусом, будет резко ограничена в правах. Ей предписывается заключить особый договор с украинским государством, согласовывать все назначения на высшие и средние руководящие должности с министерством культуры. Более того, государство может под тем или иным предлогом ее просто упразднить.

Закон в случае его принятия очевидно будет направлен против одной религиозной организации – Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, единственной канонической Православной Церкви в этом государстве, признаваемой мировым Православием. Получается, что вопросы избрания епископов и назначения настоятелей храмов будут решаться не Священноначалием Церкви, а зависеть от произвола чиновников.

Столь масштабного и бесцеремонного вмешательства в дела Церкви, которое предполагается положениями данного законопроекта, не было даже в Советском Союзе, где хотя бы формально объявлялось невмешательство государства во внутреннюю церковную жизнь. В современном цивилизованном обществе прецедентов принятия таких законодательных актов просто не существует. Нечто подобное можно было увидеть, пожалуй, только в законодательстве фашистской Германии.

Предлагаемые на рассмотрение дискриминационные законы направлены на углубление раскола в украинском Православии и могут спровоцировать разного рода столкновения в обществе. Вот почему законопроекты № 4128 и № 4511 вызывали столь резкое неприятие со стороны представителей Украинской Православной Церкви и других религиозных деятелей Украины, а также правозащитников и общественных деятелей. Сотни тысяч подписей против принятия этих законов всего за несколько дней были собраны в разных регионах страны.

Принятие данных законов «грозит стать вопиющим примером попрания прав человека на свободу религиозного исповедания», подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился 16 мая с посланиями по этому поводу к Президенту Украины П.А. Порошенко и участникам «Нормандской четверки»: Президенту России В.В. Путину, Федеральному канцлеру Германии А. Меркель, Президенту Франции Э. Макрону, а также Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Организации объединенных наций А. Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту.

Служба коммуникации ОВЦС