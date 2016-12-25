О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Митрополит Иларион: “Господь да упокоит души погибших и подаст мужество и силы их близким”

|
Председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Иларион (Алфеев) выразил соболезнование родным и близким всех погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 25 декабря.
Митрополит Иларион: “Господь да упокоит души погибших и подаст мужество и силы их близким”

Глубоко потрясён и опечален известием о гибели самолёта над Чёрным морем, унёсшего жизни 92 человек: восьми членов экипажа и 84 пассажиров, в числе которых 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов.

Выражаю искреннее и сердечное соболезнование родным и близким всех погибших.

Среди тех, кто был на борту, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов, с которым меня связывала долгая и тёплая дружба. Именно он 9 лет назад дирижировал в Вашингтоне премьерой моей “Рождественской оратории”, мы вместе с ним и оркестром Министерства обороны, который он тогда возглавлял, проехали по нескольким городам Америки. Будучи главным военным дирижёром России на протяжении многих лет, Валерий Михайлович на каждом параде на Красной площади руководил сводным оркестром Московского военного гарнизона. В эти дни его видела и слушала вся страна. Трудно поверить, что этого высокоталантливого, доброго и жизнерадостного человека больше нет с нами. Вечная ему память!

Не могу не вспомнить одного из руководителей ансамбля имени Александрова Константина Майорова, который тоже был на этом борту. На протяжении многих лет он пел в храме на Большой Ордынке, где я несу служение: пел и в будни, и в праздники, часто причащался. Выражаю искреннее и сердечное соболезнование его супруге, его сыну – Александру Майорову, певчему и одному из регентов Московского синодального хора. Господь да упокоит раба Своего Константина в селениях праведных.

На борту самолёта была Елизавета Глинка, которую вся страна знала как “доктора Лизу”. Да воздаст ей Господь за все то добро, которое она сделала столь многим людям.

Господь да упокоит души всех погибших в авиакатастрофе над Черным морем в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. А всем, кто потерял своих близких, да подаст мужество и силы перенести эту тяжёлую утрату.

Теги:
,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Патриарх Кирилл: Возношу молитвы об упокоении почивших в селениях праведных
Патриарх Кирилл: Возношу молитвы об упокоении почивших в селениях праведных
Святейший Патриарх Кирилл

Болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о крушении самолета

«Неукротимая, неумолимая, непреклонная, сложная, бесстрашная…»
«Неукротимая, неумолимая, непреклонная, сложная, бесстрашная…»
Анастасия Сенникова

Руководители российских фондов - о докторе Лизе

Детский омбудсмен Анна Кузнецова о Елизавете Глинке: “Такие имена надо нести как флаг”
Детский омбудсмен Анна Кузнецова о Елизавете Глинке: “Такие имена надо нести как флаг”
Анна Кузнецова

Она спасала многие жизни. Детские жизни. А свою не уберегла

Благотворительный фонд
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
25% собрано / 1510340 руб. осталось
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
45% собрано / 169791 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы
Митрополит Иларион (Алфеев)

"
«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы
Митрополит Иларион (Алфеев)

"
«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы
Митрополит Иларион (Алфеев)

Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченный

Все статьи автора
Статьи Дня
Доктор Лиза: Письма о любви и людях
Елизавета Глинка

Эти записки - о буднях доктора Лизы.

Цветы и слезы у офиса доктора Лизы (фото)
Виктория Одиссонова

Сегодняшнее скопление людей - не обычная очередь из нуждающихся

«Неукротимая, неумолимая, непреклонная, сложная, бесстрашная…»
Анастасия Сенникова

Руководители российских фондов - о докторе Лизе

самое читаемое

Муж Елизаветы Глинки подтвердил, что она находилась на борту разбившегося самолета57,075

«С самого начала я знала: папа упал не просто так»30,097

Список пассажиров самолёта Минобороны РФ, потерпевшего крушение над Чёрным морем28,349

Десять историй о пропавших детях26,744

Решать вместе с Богом12,765

На борту разбившегося ТУ-154 находился главный военный дирижер России Валерий Халилов11,310

Доктор Лиза: Право на жизнь сегодня безжалостно попирается10,585

Врачи о реформе больниц: «Сегодня мы живем одними потерями»10,529

Глава СПЧ Михаил Федотов о докторе Лизе: Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами10,172

О хороших в сущности людях8,219

лучшие авторы

Новостная служба144,121

Мария Зайцева30,097

Ксения Кнорре Дмитриева26,744

Елизавета Глинка17,391

Анастасия Сенникова16,120

Архимандрит Андрей (Конанос)12,765

Анастасия Лотарева8,219

Сергей Худиев7,794

Редакция портала "Православие и мир"5,922

Татьяна Краснова5,506

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта