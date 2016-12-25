Митрополит Иларион: “Господь да упокоит души погибших и подаст мужество и силы их близким”

Председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Иларион (Алфеев) выразил соболезнование родным и близким всех погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 25 декабря.

Глубоко потрясён и опечален известием о гибели самолёта над Чёрным морем, унёсшего жизни 92 человек: восьми членов экипажа и 84 пассажиров, в числе которых 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов.

Выражаю искреннее и сердечное соболезнование родным и близким всех погибших.

Среди тех, кто был на борту, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов, с которым меня связывала долгая и тёплая дружба. Именно он 9 лет назад дирижировал в Вашингтоне премьерой моей “Рождественской оратории”, мы вместе с ним и оркестром Министерства обороны, который он тогда возглавлял, проехали по нескольким городам Америки. Будучи главным военным дирижёром России на протяжении многих лет, Валерий Михайлович на каждом параде на Красной площади руководил сводным оркестром Московского военного гарнизона. В эти дни его видела и слушала вся страна. Трудно поверить, что этого высокоталантливого, доброго и жизнерадостного человека больше нет с нами. Вечная ему память!

Не могу не вспомнить одного из руководителей ансамбля имени Александрова Константина Майорова, который тоже был на этом борту. На протяжении многих лет он пел в храме на Большой Ордынке, где я несу служение: пел и в будни, и в праздники, часто причащался. Выражаю искреннее и сердечное соболезнование его супруге, его сыну – Александру Майорову, певчему и одному из регентов Московского синодального хора. Господь да упокоит раба Своего Константина в селениях праведных.

На борту самолёта была Елизавета Глинка, которую вся страна знала как “доктора Лизу”. Да воздаст ей Господь за все то добро, которое она сделала столь многим людям.

Господь да упокоит души всех погибших в авиакатастрофе над Черным морем в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. А всем, кто потерял своих близких, да подаст мужество и силы перенести эту тяжёлую утрату.