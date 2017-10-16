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Митрополит Иларион одобрил творчество священника, который читает рэп

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16 октября. ПРАВМИР. Митрополит Волоколамский Иларион положительно оценил творчество священника Максима Курленко, который снял клип на песню в рэп-стиле.
Митрополит Иларион одобрил творчество священника, который читает рэп

В эфире программы “Церковь и мир” на телеканале “Россия-24” он отметил, что в манере чтения рэпа и церковных молитв есть сходство, так они “читаются на одной ноте”.

“Если Церковь научится использовать весь существующий арсенал музыкальных и иных средств, которые сегодня востребованы, чтобы нести людям добро, свет и передавать вечные Христовы истины, то я со своей стороны могу это только всячески поддерживать”, – заявил глава ОВЦС.

Однако, готовясь к передаче, архиерей познакомился и с некоторыми другими рэп-клипами, популярными среди молодежи, которые пропагандируют разврат и употребление наркотиков, содержат нецензурную лексику.

“Это привело меня в ужас. Одна из таких песен набрала почти сорок миллионов просмотров на “YouTube”, а ведь все, кто смотрят это, являются молодыми людьми. Поэтому всякая попытка Церкви войти в пространство молодежной субкультуры, чтобы это пространство воцерковить и наполнить его добрыми и светлыми импульсами, заслуживает поддержки”, – подчеркнул он.

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