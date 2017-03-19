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Митрополит Иларион поддержал запрет на увековечение памяти Сталина

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19 марта. ПРАВМИР. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион поддержал решение парламента Ингушетии, который в первом чтении принял закон о запрете на увековечение памяти Иосифа Сталина в республике.
Митрополит Иларион поддержал запрет на увековечение памяти Сталина
Фото: colonelcassad.livejournal.com

«Это решение вполне закономерно, потому что чеченцы и ингуши пострадали от сталинского режима и от тех действий, которые в военное время имели место. Почти полмиллиона людей были депортированы. Но это были не единственные депортации. Такого рода депортациям подверглись и многие другие национальные меньшинства тогдашнего Советского Союза», – цитирует митрополита Илариона «Интерфакс».

Митрополит подчеркнул, что «увековечение памяти палачей не должно иметь место».

«Я думаю, рано или поздно у нас у всех будет единая оценка этих событий и этих личностей», – считает иерарх.

«Мы не можем прославлять одновременно и жертв, и палачей. Об этом еще говорил покойный патриарх Алексий II, когда обсуждался вопрос канонизации новомучеников и обсуждались вопросы, связанные с отношением к лидерам советского режима», – отметил митрополит.

22 февраля депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона. Решение было принято в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа.

Согласно данным социологического исследования Левада-центра, в январе 2017 года с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к Сталину относились 46% опрошенных, тогда как год назад этот показатель составлял 37%.

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