Митрополит Иларион поддерживает введение в школах меню для верующих

17 апреля. ПРАВМИР. Идею введения для верующих школьников специального меню, соответствующего предписаниям их религий, поддержал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В том, что у школьников, которые этого хотят, может появиться возможность питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого», – сказал он в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит подчеркнул, что постное меню не должно отрицательно сказаться на работоспособности детей или на их умственных способностях.

При этом он отметил, что никто не будет принуждать школьников к приему конкретной пищи, а в случае введения отдельного меню ребенок сможет сам решить, будет ли он соблюдать пост. «Заставлять никто никого не будет, но наличие возможности для ребенка выбрать еду в соответствии со своей религиозной традицией можно только приветствовать», – сказал митрополит.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович сообщал, что проект организации школьного питания по религиозным стандартам может быть опробирован в одной из столичных школ.