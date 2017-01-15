Митрополит Иларион посвятил концерт в самом большом зале России Валерию Халилову

15 января. ПРАВМИР. «Рождественская оратория» митрополита Илариона (Алфеева) в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского и Московского синодального хора прозвучала в «Крокус Сити Холле» в субботу, автор посвятил концерт памяти своего друга – генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

«Мы очень подружились с этим замечательным человеком, и когда новость о его трагической кончине стала известна всей стране, мы решили этот концерт посвятить его памяти и памяти всех, кто погиб вместе с ним в авиакатастрофе над Черным морем», – сказал перед началом концерта митрополит Иларион (цитата по РИА “Новости”).

Оратория, которая охватывает события, связанные с пришествием Иисуса Христа в мир, повествует о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении. Сценическое действо сочетает световые и видеоинсталляции, аудиовизуальные спецэффекты и симфоническую музыку, детские голоса, оперный вокал и хоровое звучание. Премьера сочинения прошла в 2007 году в Национальной кафедральной базилике Вашингтона – самом большом храме США, в присутствии 5 тысяч слушателей.

Произведение было исполнено Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени Чайковского в полном составе, со струнными, ударными, деревянными и медными духовыми инструментами, включая литавры, колокольчики и колокола. Художественный руководитель оркестра, народный артист СССР Владимир Федосеев дирижировал музыкантами.

Также в исполнении оратории приняли участие Московский Синодальный хор (руководитель Алексей Пузаков), Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова (художественный руководитель Николай Азаров) и Хор мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова (художественный руководитель Алексей Петров). По задумке автора, попеременное пение взрослого и детского хоров во время сценического действа символизирует перекличку между ангелами и людьми.