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Митрополит Иларион предложил штрафовать за мат в общественных местах

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30 декабря. ПРАВМИР. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил ввести административное наказание за использование нецензурной лексики в общественных местах.
Митрополит Иларион предложил штрафовать за мат в общественных местах
Фото: pravoslavie.fm

Эта тема, по его словам, «требует государственных и, может быть, даже законодательных решений». «Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия», сказал митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает. В Церкви мы об этом очень заботимся и говорим людям, что слова, которые человек использует, не только отражают его душевное состояние, но и формируют соответствующие взгляды и отношение к жизни у окружающих. Не случайно Господь сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда (Мф. 12:36). А нецензурная лексика, матерная лексика это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека», добавил он.

Ведущая программы, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, в свою очередь отметила: «Я не понимаю той легкости, с которой даже люди образованные, интеллигентные считают возможным в каких-то случаях использовать нецензурные выражения. Совершенно согласна, что за это нужно наказывать. У нас даже есть документ, подготовленный президентом, но почему-то мы не можем реализовать то, что решили».

Сам митрополит признался, что за свои 50 лет он не произнес ни одного матерного слова, в том числе, когда два года служил в армии.

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