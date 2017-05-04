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Митрополит Иларион презентует свою книгу «Притчи Иисуса» первого июня в Москве

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4 мая. ПРАВМИР. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в ходе презентации в Доме книги «Москва» представит свою новую книгу «Притчи Иисуса».
Митрополит Иларион презентует свою книгу «Притчи Иисуса» первого июня в Москве

Встреча с митрополитом Иларионом состоится 1 июня 2017 года в 17.00 в Доме книги «Москва» (ул. Тверская, д. 8/2, стр.1).

Книга «Притчи Иисуса» является четвертой в шеститомной серии под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение».

«Эта серия книг об Иисусе – не столько для укорененных в Предании Церкви православных христиан, сколько для неверующих, сомневающихся и колеблющихся», – говорит автор серии.

Книга выпущена в свет Издательством Сретенского монастыря, Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия и Издательством «Эксмо».

На минувшей неделе «Правмир» сообщал о презентации предыдущего тома книги «Чудеса Иисуса», которая проходила в магазине «Библио Глобус».

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