Митрополит Иларион: Противостояние экстремизму невозможно без учета религиозного опыта людей

Положение гонимых христиан должно быть предметом заботы всего мирового сообщества, в том числе международных организаций, считает председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

“Для адекватного ответа на вызов экстремизма нельзя не принимать во внимание существенное проявление религиозного фактора в современных конфликтах”, – заявил он в докладе на конференции «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: защита христиан и представителей других религий», прошедшей 7 марта 2017 года в Женеве.

В своем сообщении он отметил, что до недавнего времени масштабы преследований и дискриминации христиан замалчивались, а международные организации предпочитали закрывать на это глаза.

“До сих пор достаточно широко распространено мнение, что христиане не подвергаются целенаправленным гонениям, а лишь страдают наряду с другими от последствий войны. Это суждение глубоко ошибочно. На территориях, контролируемых боевиками, христиане в лучшем случае вынуждены существовать на правах людей второго сорта, при условии уплаты специального налога. Нередко христиан просто физически истребляют, не проявляя никакого милосердия ни к женщинам, ни к детям”, – заявил митрополит Иларион.

Он привел данные, согласно которым с 1960 по 1990 гг. количество гражданских войн под влиянием религиозного фактора возросло с 21% до 43%. На Ближнем Востоке и в Северной Африке за последние 35 лет число вооруженных конфликтов, в которых присутствует религиозных аспект, увеличилось на 75%. По данным американского исследовательского центра PEW, в 2011-2014 гг. уровень преследований по религиозному признаку неуклонно возрастал. В последние годы показатели несколько снизились, однако наряду с этим значительно выросли показатели терроризма под маской религии: количество стран, затронутых этим явлением, выросло за три года с 73 до 82¹. Снижение показателей произошло и потому, что террористы уже добились изгнания большей части христианского населения с контролируемых ими территорий.

“Сегодня созидательный межрелигиозный диалог должен пропагандироваться как ответ на популяризацию экстремизма. Уже есть немало примеров эффективного противостояния экстремизму с использованием потенциала межрелигиозного сотрудничества, в частности, в Египте, где власти уделяют особое внимание формированию здорового межрелигиозного климата в обществе”, – отметил глава ОВЦС.

По мнению митрополита, хороший пример в противостоянии экстремизму может подать и Россия.

Он напомнил, что на заседании Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России было принято решение сформировать рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии. В эту группу вошли как христианские, так и мусульманские деятели. Религиозные лидеры России регулярно обсуждают текущие общественные вопросы на площадке Межрелигиозного совета России, созданного в 1998 году.

Митрополит Иларион отметил, что особую актуальность сегодня приобретает религиозное просвещение, которое может стать эффективным инструментом профилактики экстремизма.

“Углубление и расширение знаний о своей религии, а также изучение основ других религиозных традиций убережет множество людей от сетей экстремистов. Наибольших результатов удастся добиться, если подключить к этому процессу сами религиозные общины”, – считает глава ОВЦС.

Он также отметил, что важным аспектом профилактики нетерпимости является и межкультурный диалог. Для установления прочного межрелигиозного мира необходима модель отношений, соответствующая представлениям верующих всех традиционных религий о справедливости. Но при этом важно дать людям возможность оставаться самими собой, сохранить свою культурную и религиозную идентичность, считает митрополит.

“Успешное противостояние экстремизму невозможно без учета религиозного опыта людей. Но для этого необходимо находиться внутри религиозной традиции, иметь живую связь с духовной составляющей религии. Только человек с личным религиозным опытом может выявить и предотвратить радикальные настроения среди верующих”, – заявил он в своем сообщении.

Митрополит Иларион выразил глубокую озабоченность ситуацией, которая сегодня складывается на Украине.

“В настоящее время каноническая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата подвергается на Украине систематическим и целенаправленным преследованиям. У нее отбираются храмы, причем для этого используется механизм так называемых референдумов, по сути дела, фиктивных: в том или ином селе появляются представители раскольнической общины и заявляют свои претензии на владение храмом; они силой выгоняют прихожан, которым на протяжении десятилетий этот храм принадлежал. Известны случаи, когда верующие, отказываясь отдать храм в руки раскольников, были вынуждены баррикадироваться в церковном здании, пребывая много дней без пищи и воды”, – рассказал он.

“Подобными рейдерскими методами на Украине были захвачены несколько десятков храмов, а в Верховной Раде Украины предлагались различные законодательные инициативы, чтобы закрепить и легализовать эту практику. Конечно, мы категорически не можем согласиться с таким грубейшим нарушением прав верующих, происходящим на наших глазах, и призываем Организацию Объединенных Наций обратить на это особое внимание”, – добавил глава ОВЦС.

По мнению митрополита Илариона, очень важно, чтобы Европа подавала пример межрелигиозной толерантности и взаимодействия.

“Этот пример мы видим не в том, чтобы замалчивать религиозную традицию или «выносить на поля» принадлежность человека к той или иной религиозной традиции, но в том, чтобы каждый человек мог свободно исповедовать свою веру”, – заключил он.